كيري يتحدث من رام الله عن تقدم نحو وقف إطلاق النار في غزة



قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم الأربعاء، إن هناك تقدمًا نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنه سيواصل الجهود والعمل من أجل تحقيق ذلك في أقرب وقت.



وعقب لقائه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مقر القيادة الفلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، أضاف كيري: "سنواصل جهدنا لوقف إطلاق النار من خلال العمل مع كافة الأطراف".



ومضى كيري قائلا، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إنه "على كلا الجانبين الإسرائيلي و(حركة المقاومة الإسلامية) حماس وقف إطلاق النار".



وأضاف أنه أجرى محادثات مهمة مع الرئيس باس، ومع القيادة المصرية. وأشاد بالرئيس الفلسطيني، بقوله: "نشكر الرئيس عباس على التزامه بالحل السلمي، وعدم اللجوء إلى العنف".



ووصل وزير الخارجية الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل قادمًا من مصر ضمن جهوده للبحث عن وقف لإطلاق النار في غزة.



وعقد كيري سلسلة لقاءات مكثفة في القاهرة، قبل أن يغادرها صباح اليوم، شملت الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون (خلال تواجده بالقاهرة)، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وخلال وجوده في القاهرة، صرح كيري بأن المبادرة المصرية ستكون الإطار لأي اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.



وطرحت مصر هذه المبادرة في الرابع عشر من الشهر الجاري، وبينما قبلت بها إسرائيل، رفضتها حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي، معتبرتين أنها لا تلبي مطالب الفلسطينيين، ولاسيما الرفع الكامل للحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، حيث يعيش أكثر من 1.8 مليون فلسطيني.