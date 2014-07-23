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الإحتلال يستهدف تجمعات المواطنين « بشكل مباشر » في أكثر من منطقة بالقطاع

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 14:36 - 23 يوليو 2014
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أستهدفت قوات الإحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الأربعاء في أكثر من تجمع للمواطنين المدنيين في أكثر من منطقة في قطاع غزة.

وذكرت شبكة مراسلينا أن قوات الإحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع المنشية في بيت لاهيا، كما أستهدفت مجموعة في منطقة ابو العجين في دير البلح، واستهدفت مجموعة بالقرب مدينة خزاعة شرقه خانيونس.

وأوضح مراسلونا وجود عدد من الشهداء وعشرات الإصابات في الإستهدافات لتجمعات المواطنين.

وحذرت الجهات الامنية التي تتبع المقاومة والحكومة بضرورة عدم تجمهر المواطنين، وعدم التجمهر بالقرب من المناطق المستهدفة.

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