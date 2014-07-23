ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 641 شهيدا و4060 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على القطاع، منذ 7 يوليو/ تموز الجاري، اليوم الأربعاء، إلى 641 شهيدا وإصابة 4060 آخرين، بجراح متفاوتة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، الطبيب أشرف القدرة أن غارات إسرائيلية (من الزوارق البحرية، والطائرات، والمدفعية)، على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، اليوم، تسببت بارتفاع عدد الشهداء إلى 641 مواطنًا، بينهم 162 طفلاً، و78 امرأة، وإصابة 4060 آخرين".

وفي آخر الغارات الإسرائيلية، استشهد اثنين من المواطنين في قصف مدفعي لمنطقة الشيماء بمنطقة بيت لاهيا شمال القطاع وتم نقلهم للمستشفى كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب 20 آخرون في قصف من الآليات المدفعية استهدف شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت الآليات والمدفعيات الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، منازل وأراض فلسطينية في أنحاء متفرقة من بلدة خزاعة وعبسان شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، بعشرات القذائف والقنابل الغازية.

وتسببت الغارات الإسرائيلية المكثفة والعنيفة على مختلف أنحاء قطاع غزة، بتدمير 1090 وحدة سكنية، وتضرر 18070 وحدة سكنية أخرى بشكل جزئي، منها 994 وحدة سكنية "غير صالحة للسكن"، وفق معلومات أولية صادرة عن وزارة الأشغال العامة الفلسطينية.