تفاصيل معركة الشجاعية وعجز الاحتلال عن التقدم

كشف موقع والله نيوز الاسرائيلي عن تفاصيل معركة ضارية جرت فجر امس الاثنين قرب حي الشجاعية في غزة ، وقال الموقع : "بعد ان فشلت الدبابات من التقدم نحو الحي استعان ضباط الأرض بسلاح الجو فخلال العملية علقت مجنزرة من نوع نمر في وحل الشجاعية ولكن سلاح الجو طلب بأسرع وقت سحب المجنزرة وطلب من جميع الدبابات وجنود المشاة الابتعاد عن حي الشجاعية لمسافة250 متر.

وأضاف الموقع، بعد ان تأكد سلاح الجو انسحاب الدبابات للخلف وسحب المجنزرة العالقة بدأت الطائرات من نوع اف 15 واف 16 بإلقاء قنابل ثقيلة الوزن تزن كل واحدة طن من المواد المتفجرة شديدة الانفجار مما أدى لانهيار مباني تتكون من ثلاث واربع طبقات في حي الشجاعية.

وأوضح الموقع انه وبعد 100 غارة على الحي لا زالت الدبابات عاجزة عن التقدم نحو الحي بسبب كثافة نيران المقاومة.