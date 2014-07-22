ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

تفاصيل معركة الشجاعية وعجز الاحتلال عن التقدم

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 18:14 - 22 يوليو 2014
مشاركة

كشف موقع والله نيوز الاسرائيلي عن تفاصيل معركة ضارية جرت فجر امس الاثنين قرب حي الشجاعية في غزة ، وقال الموقع : "بعد ان فشلت الدبابات من التقدم نحو الحي استعان ضباط الأرض بسلاح الجو فخلال العملية علقت مجنزرة من نوع نمر في وحل الشجاعية ولكن سلاح الجو طلب بأسرع وقت سحب المجنزرة وطلب من جميع الدبابات وجنود المشاة الابتعاد عن حي الشجاعية لمسافة250 متر.

وأضاف الموقع، بعد ان تأكد سلاح الجو انسحاب الدبابات للخلف وسحب المجنزرة العالقة بدأت الطائرات من نوع اف 15 واف 16 بإلقاء قنابل ثقيلة الوزن تزن كل واحدة طن من المواد المتفجرة شديدة الانفجار مما أدى لانهيار مباني تتكون من ثلاث واربع طبقات في حي الشجاعية.

وأوضح الموقع انه وبعد 100 غارة على الحي لا زالت الدبابات عاجزة عن التقدم نحو الحي بسبب كثافة نيران المقاومة.

متعلقات