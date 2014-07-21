حماس: هناك حراك دولي لإنقاذ إسرائيل والمقاومة ستفرض شروطها

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنَ حراكا دوليا يجري في الوقت الحالي، من أجل "إنقاذ"، إسرائيل.



وقال سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم الحركة، في تصريح تلقت "فلسطين اليوم" نسخةً عنه إن الحراك الدولي يهدف إلى إنقاذ إسرائيل مما وصفه بـ"الورطة".



وأضاف: " المقاومة لن تستجيب لأي ضغوط، وهي من ستفرض شروطها من خلال تفوقها في الميدان".



وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلّح لحركة حماس أمس عن أسرها لجندي إسرائيلي يدعي "شاؤول أرون"، فيما التزمت الحكومة الإسرائيلية الصمت حيال الأمر.



وطرحت مصر، الاثنين الماضي، مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة تنص على وقف الأعمال "العدائية" بين إسرائيل وفصائل فلسطينية وفتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض.



لكن حركة حماس أعلنت أنها لن تقبل بأي مبادرة لوقف إطلاق النار، لا تستجيب سلفا للشروط الفلسطينية.



وفي وقت سابق أمس، قال مصدر فلسطيني مقرب من حماس إن فصائل المقاومة الفلسطينية قدّمت ورقة بمطالبها لقطر وتركيا وجامعة الدول العربية.



وقال المصدر إن الفصائل الفلسطينية لديها 6 مطالب للقبول بتهدئة التصعيد في غزة من أهمها رفع الحصار عن القطاع.