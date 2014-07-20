اخر أحداث العدوان الهمجي لليوم الـ13 على سكان غزة

يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه الهمجي على سكان قطاع غزة الأمنين لليوم الـ13 على التوالي باستهداف المواطنين ومنازلهم وأراضيهم الزراعية بالمئات من القذائف المدفعية وصواريخ الطائرات الحربية مخلفة أكثر من 350 شهيد وآلاف الجرحى.

وقد بدأت "إسرائيل" عمليتها البرية في حي الشجاعية حيث استهداف الآمنين ما تسبب بارتكاب العديد من المجازر والتي راح ضحيتها حتى اللحظة أكثر من 50 شهيد وعشرات الجرحى التي تنتشر في الشوارع في انتظار سيارات الإسعاف التي تستهدفها طائرات الاحتلال.

4:55 المدفعية الصهيونية تطلق عدد من القذائف تجاه منازل المواطنين في منطقة البركة ببيت لاهيا

4:47 استشهد المواطن إسماعيل عبد العزيز الكردي في قصف مدفعي لمنزله

3:35 غارة صهيونية تستهدف منزل المواطن عبد الله عدوان في النصيرات

3:27 الاحتلال يستهدف شقة سكنية في محيط برج فلسطين وسط غزة

3:27 ارتقاع المواطن محمد خليل الدغمة في القصف الذي استهدف منزل برفح والذي أدى في وقت سابق لاستشهاد المواطن سليمان أبو جامع

3:20 أكثر من 10 اصابات محيط مسجد التوفيق من آل العجلة بحي الشجاعية

3:08 ارتفاع عدد شهداء مجزرة الشجاعية الى 60 شهيدا ولاتزال الطواقم الطبية عمليات اخلاء الشهداء والجرحى

3:05 شهيدان في رفح باستهداف منزل لعائلة الطحلة وأبو هندم

2:45 رغم التهدئة.. المدفعية الصهيونية تواصل قصف حي الشجاعية

2:28 وصول 4 شهداء لمستشفى شهداء الأقصى في استهداف منزل المواطن أبو صهيب زيادة بالبريج

2:27 استهداف منزل أبو موسى الزعانين شمال غزة وأنباء عن شهداء وجرحى

2:15 استهداف جديد في خانيونس

2:15 ارتقاء شهيد في استهداف مجموعة من المواطنين بخانيونس والشهيد هو سليمان علي أبو جامع

2:14 سلسلة غارات صهيونية تستهدف أراضي المزارعين شمال بيت لاهيا

2:14 اصابات في استهداف طائرات الاحتلال لمنزل المواطن أبو صهيب زيادة شرق مخيم البريج

2:10 سيارات الإسعاف انتشلت 6 جثامين من شهداء مجزرة حي الشجاعية

2:10 الطائرات الحربية تواصل استهداف أراضي زراعية قرب بركة الشيخ رضوان

2:00 شهيدان واصابتان في استهداف مجموعة من المواطنين بمدينة خانيونس

1:50 الصحة: وصول 50 شهيد من الشجاعية منهم17 طفل و14 امرأة و4 من المسنين يرف عدد شهداء العدان لـ410

1:45 ارتقاء الشهيد عبد الله عمر المغربي والشهيدة نجاح المغربي واصابة 9 اخرين جراء قصف الاحتلال لمنزلهم شرق مدينة رفح جنوب القطاع

1:44 معارك ضارية تدور شرق غزة بين المقاومة والاحتلال

1:42 خمسة إصابات في استهداف منزل لعائلة سكافي بحي الشجاعية

1:39 استهداف مجموعة من المواطنين في نهاية شارع النزاز بحي الشجاعية وأنباء عن اصابات

1:35 استهداف منزل يعود لعائلة صبابة في بيت لاهيا شمال القطاع

1:30 وصول شهيد و إصابة إلى مستشفى الشفاء نتيجة قصف في شارع صيام في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

1:28 غارة صهيونية بالقرب من مسجد سعيد صيام في محيط بركة الشيخ رضوان

1:26 شهيدان في قصف استهداف صهيوني لمنزل عائلة المغربي وهما نجاح سعد الدين المغربي 45 عاماً وطفل عامين لم تعرف هويته بعد

1:22 المدفعية الصهيونية تستهدف شرق حي الزيتون بعشرات القذائف الصاروخية

1:18 ارتفاع عدد شهداء مجزرة عائلة الشاعر بخانيونس جنوب القطاع إلى أربعة بعد انتشال جثمان الطفلة هبة أكرم الشاعر

1:12 غارة صهيونية تستهدف أرض زراعية بصاروخ أف16 بمخيم البريج

1:07 انباء عن شهيدين في قصف منزل لعائلة المغربي برفح

1:03 المدفعية الصهيونية تواصل قصفها لحي الشجاعية على مدار الساعة منذ مساء أمس السبت

12:59 أرض زراعية قرب موقع عبد العزيز الرنتيسي شمال غزة

12:57 حريق كبير في منزل لعائلة المغربي برفح جراء استهدافهم من طائرات الاحتلال

12:55 ارتفاع عدد شهداء مجزرة حي الشجاعية إلى أكثر من 50 شهيداً حتى الآن . و أعداد الشهداء في ازدياد

12:44 استهداف دراجة نارية في رفح

12:42 استهداف صهيوني جديد قرب بركة الشيخ رضوان

12:40 ارتقاء شهيد مسن في استهداف صهيوني في منطقة الغفري في شارع الجلاء

12:40 تدمير منزل المواطن مصطفى قرموط ببيت لاهيا

12:35 استهداف مجموعة من المواطنين في بيت لاهيا قرب مستشفى كمال عدوان