كتائب القسام: قتلنا 14 جنديًا إسرائيليًا من مسافة الصفر شرقي غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الأحد، قتلها 14 جنديًا إسرائيليًا بعد استدراج مقاتليها لقوة إسرائيلية شرقي مدينة غزة.



وقالت كتائب القسام، في بيان لها، وصل مراسلنا نسخة منه: "تمكن مجاهدينا في تمام الساعة 00: 45 بالتوقيت المحلي (21: 45 تغ) من استدراج قوة صهيونية، حاولت التقدم شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة على بعد 500 متر من الطريق الشرقي للمدينة، إلى كمين محكم معد مسبقا".



وأضافت الكتائب أن "مجاهديها تركوا هذه القوة تتقدم لتدخل حقل ألغام مكون من عدة عبوات برميلية (عبوة ناسفة كبيرة الحجم)، وبعد أن تبعتها ناقلتا جند إلى داخل الكمين فجّر مجاهدونا حقل الألغام بالقوة ما أدى إلى تدميرها بالكامل".



وتابعت: "تقدم المجاهدون بعد تفجير العبوة، صوب ناقلات الجند وفتحوا أبوابها وأجهزوا على جميع من فيهما وعددهم 14 جندياً صهيونياً".