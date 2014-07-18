غل": أولويتنا الآن وقف إطلاق النار وسيل الدماء في غزة

قال الرئيس التركي "عبد الله غل"، إنَّ أولويتنا الآن، تتمثل في وقف إطلاق النار، وعلى إسرائيل أن توقف جميع الهجمات التي تشنها من البر، والبحر، والجو، وإيقاف سيل دماء الأطفال، والمدنيين.



وأضاف "غل"، في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، في مدينة اسطنبول، أنه أكد للوفد الفلسطيني على ضرورة إيجاد توافق لوقف إطلاق النار، كما حدث في عام (2012)، وإيجاد السبل اللازمة لضمان استمراره.



وأوضح الرئيس التركي، أنَّ العالم يتابع بقلق الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ (10) أيام، ومعاناة الشعب الفلسطيني في شهر رمضان، مبيناً أنها معاناة مستمرة منذ (60) عاماً، من الويلات، والظلم والاحتلال.



وأشار "غل"، إلى أن أكبر المستفيدين من المصالحة الفلسطينية، هم الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية، وأن إسرائيل منزعجة من هذه المصالحة.



وأكد الرئيس التركي، على أن تركيا شعباً، ودولة، ستقف دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية، وستتعاون معها بأعلى المستويات، مشيدا بزيارة الرئيس محمود عباس إلى تركيا في هذا الوقت من أجل التشاور.