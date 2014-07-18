الاحتلال يقلص التمثيل الدبلوماسي لدى تركيا

قرر الكيان الإسرائيلي الجمعة، تقليص التمثيل الدبلوماسي لدى تركيا إلى أدنى مستوى مطلوب بعد احتجاجات عنيفة أمام مقر سفارته في العاصمة أنقرة الليلة الماضية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة.



وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أصدر توجيهاته بإعادة أبناء عائلات الدبلوماسيين الإسرائيليين المعتمدين في تركيا إلى الكيان.



وأضافت أن ليبرمان أوعز إلى المسئولين في وزارة الخارجية بأن يؤكدوا للسلطات في أنقرة أن تصرفات قوات الأمن التركية خلال تظاهرات الليلة الماضية تشكل "خرقا سافرا للأعراف الدبلوماسية"، متهما إياها بأنها لم تبادر إلى منع أعمال إلقاء الحجارة وتحطيم زجاجات نوافذ السفارة.



وجاء من وزارة الخارجية أن التظاهرات العنيفة ضد مقر السفارة في أنقرة والقنصلية في اسطنبول "جاءت استمرارا للتفوهات الخطيرة" التي يطلقها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ضد الكيان الإسرائيلي.