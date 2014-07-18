مجلس الأمن يبحث اليوم الاجتياح البري على غزة

يعقد اليوم مجلس الأمن اجتماعاً بطلب من الأردن، لبحث العملية العسكرية البرية التي تشنها "إسرائيل" ضد قطاع غزة، حيث لا يتوقع صدور أية قرارات رادعة ضد إسرائيل، نظراً لموقف الولايات المتحدة، العضو الدائم في المجلس.



وقد أعلنت واشنطن دعمها للعملية التي بدأها الجيش الإسرائيلي ضد القطاع أمس، حيث نقل وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعم بلاده "القوي" لـ "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديد الإرهابي القادم من الأنفاق المؤدية إلى إسرائيل". بحسب بيان من الخارجية الأمريكية.

