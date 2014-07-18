« البنيان المرصوص » في اليوم 11 .. سرايا القدس تواصل قصفها الصاروخي و تتصدى للتوغل البري

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجمعة عن مواصلة ضرب العمق الصهيونية برشقات صاروخية متنوعة، في إطار معركة البنيان المرصوص المتواصلة لليوم الحادي عشر على التوالي، وخاضت السرايا فجراً اشتباكات مسلحة وعنيفة مع قوات صهيونية خاصة وأمطرتها بالهاون شمال بيت حانون وشرق خان يونس، واعترف العدو بمقتل احد جنوده واصابة 5 آخرين.



وجاء القصف الصاروخي لسرايا القدس لهذا اليوم على النحو التالي:

- قصف اسدود بـ4 صواريخ جراد.

- قصف تجمع للآليات الصهيونية شرق رفح بصواريخ 107.

- استهداف قوة صهيونية خاصة شرق خان يونس بـ15 قذيفة هاون.

- قصف كيسوفيم بـ3 صواريخ 107.

- قصف نتيفوت بصاروخي جراد.

- "مشترك" سرايا القدس وكتائب القسام تقصفان عسقلان بـ7 صواريخ جراد.

- قصف تجمع للأليات الصهيونية قرب صوفا بقذيفتي هاون عيار 120 ملم.

- قصف جنوب كيسوفيم بـ3 قذائف هاون.

- قصف موقع دوغيت وبئيري بـ4 صواريخ 107.

- قصف موقع ميغن بـ3 قذائف هاون.

- قصف كيسوفيم وموقع الكاميرا بـ13 صاروخ 107 و3 قذائف هاون.

- قصف موقع الكاميرا بـ5 صواريخ 107 وقذيفتي هاون.

- قصف موقع العين الثالثة بـ5 صواريخ 107.

- قصف نتيفوت بصاروخي جراد.

- قصف صوفا واحراش ملكة بـ6 صواريخ 107.

- قصف احراش ملكة والمطار بـ5 قذائف هاون.

- قصف اسدود بصاروخي جراد والعدو الصهيوني يعترف باصابة 11 مستوطن.

- قصف مغتصبة علوميم بـ5 صواريخ 107.

- قصف اسدود بـ5 صواريخ جراد.

- قصف كرم ابو سالم بصاروخي 107.



واعترف العدو الصهيوني مساء الجمعة باصابة 11 مستوطن جراء استهداف سرايا القدس مدينة اسدود المحتلة بصاروخي جراد.



وتصدت سرايا القدس للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الزراعة شمال مدينة بيت حانون، وتم قصف القوات الصهيونية بـ8 صواريخ 107 وعشرات قذائف الهاون، وأكدت السرايا وقوع اصابات بصفوف القوات الصهيونية المتوغلة.



وخاضت سرايا القدس فجر الجمعة اشتباكات مسلحة وعنيفة بالأسلحة المتوسطة مع قوة صهيونية خاصة حاولت التسلل إلى منطقة الزنة شرق خانيونس وأمطرتها بـ16 قذيفة هاون، وارتقى خلال الاشتباك الشهيد المجاهد محمد حمدان الشامي أحد أفراد "وحدة المغاوير" التابعة للسرايا.



كما أوقعت سرايا القدس قوة صهيونية خاصة في كمين محكم في منطقة الزراعة شمال مدينة بيت حانون، واستخدمت خلال العملية الرشاشات الخفيفة والمتوسطة وقذائف الهاون، وأكدت وقوع خسائر بشرية في صفوف القوة المستهدفة.



واعترف العدو الصهيوني بمقتل احد جنوده واصابة 5 اخرين في اشتباكات وكمائن لسرايا القدس وفصائل المقاومة وقعت بها قوات صهيونية خاصة شرق خان يونس وشمال بيت حانون.



واعترف العدو الصهيوني أمس بمقتل مستوطن جراء استهداف سرايا القدس مدينة عسقلان المحتلة بـ5 صواريخ جراد.



وأعلنت سرايا القدس مسئوليتها عن دك حصون المحتل بـأكثر من 1000 صاروخ على مدار 10 أيام من معركة البنيان المرصوص، من بينها صواريخ براق وكورنيت وفجر وجراد.



وأكدت سرايا القدس على مواصلة معركة البنيان المرصوص حتى الاستجابة والرضوخ لمطالب المقاومة، واستمرار الرد على العدوان الصهيوني الهمجي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، والتصدي بكل قوة للعملية البرية الصهيونية شمال وشرق قطاع غزة.