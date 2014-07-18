ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يفرض اجراءات مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 05:29 - 18 يوليو 2014
مشاركة

اعلنت شرطة الاحتلال عن سلسلة من القيود على المواطنين الفلسطينيين الى المسجد الاقصى لاداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان .

 

وادعت الناطقة بلسان الشرطة "انه وبناء على ضوء معلومات تم استلامها في شرطة القدس ومفادها وجود نيات للاخلال بالنظام مع الانتهاء من صلاه يوم الجمعة في الحرم القدسي الشريف تقرر من قبل قياده اللواء السماح بالدخول الى هناك للرجال ذوي الهوية الزرقاء من جيل 50 وما فوق بينما لن يتم فرض اية قيود من فئة عمرية على دخول النساء ذوات الهوية الزرقاء".

 

وقالت ان قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود تنتشر منذ ساعات الصباح الباكر حول الحرم القدسي وفي ازقة البلدة القديمة ومداخلها .

 

وفيما يتعلق بدخول الفلسطينيين من اهالي الضفة الغربية الى المسجد الاقصى قالت ان القيود ستكون كما السابق وهي السماح لما فوق الـ 50 عاما من الرجال من دخول الاقصى والنساء فوق سن الـ 40 عاما، بينما يمنع اهالي الخليل من الدخول للقدس .

متعلقات