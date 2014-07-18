الاحتلال يفرض اجراءات مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى

اعلنت شرطة الاحتلال عن سلسلة من القيود على المواطنين الفلسطينيين الى المسجد الاقصى لاداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان .

وادعت الناطقة بلسان الشرطة "انه وبناء على ضوء معلومات تم استلامها في شرطة القدس ومفادها وجود نيات للاخلال بالنظام مع الانتهاء من صلاه يوم الجمعة في الحرم القدسي الشريف تقرر من قبل قياده اللواء السماح بالدخول الى هناك للرجال ذوي الهوية الزرقاء من جيل 50 وما فوق بينما لن يتم فرض اية قيود من فئة عمرية على دخول النساء ذوات الهوية الزرقاء".

وقالت ان قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود تنتشر منذ ساعات الصباح الباكر حول الحرم القدسي وفي ازقة البلدة القديمة ومداخلها .

وفيما يتعلق بدخول الفلسطينيين من اهالي الضفة الغربية الى المسجد الاقصى قالت ان القيود ستكون كما السابق وهي السماح لما فوق الـ 50 عاما من الرجال من دخول الاقصى والنساء فوق سن الـ 40 عاما، بينما يمنع اهالي الخليل من الدخول للقدس .