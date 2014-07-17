80% من قطاع غزة غارق في الظلام بفعل القصف المدفعي الاسرائيلي

دمرت المدفعية الاسرائيلية التي تواصل قصفها للشريط الحدودي بقذائفها العشوائية ستة خطوط رئيسية مغذية للقطاع من أصل عشرة خطوط قادمة من إسرائيل ، إضافة إلى خطين لشركة توزيع كهرباء غزة، ما أدى الى قطاع التيار الكهربائي عن مناطق كبيرة في القطاع تصل الى 80%.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام في شركة توزيع الكهرباء جمال الدردساوي في اتصال هاتفي مع مراسل "فلسطين اليوم" ، ان المدفعية الاسرائيلية دمرت الخط رقم 9 الذي يدخل القطاع من منطقة مطار رفح ويغذي محافظة رفح واجزاء من خانيونس، وخط رقم 11 الذي يغذي محافظة خانيونس بالكامل، وخط رقم 7 الذي يغذي المحافظة الوسطى، وخطي القبة وبغداد ويغذيان مدينة غزة الرئيسية ويدخل من منطقة كارني شرق مدينة غزة.

كما دمرت المدفعية الخط الساحلي الذي يأتي من محافظة الشمال للجنوب ويغذي محافظة الشمال وأجزاء من مدينة غزة. إضافة إلى تدمير خطين لشركة توزيع الكهرباء أحدهما يغذي منطقة جباليا البلد والمناطق المجاورة لها والآخر يغذي شرق مدينة غزة.

وأكد الدردساوي، أن هذا الوضع هو غير مسبوق ولا يمكن للخدمات الأخرى ان تعمل في ظل هذا الوضع خاصة قطاع المياه والصرف الصحي والقطاع الصحي.

وأكد الدردساوي أن استمرار الوضع على ما هو عليه يشكل خطورة على الوضع الانساني في غزة، خاصة وأن جيش الاحتلال يمنع طواقم الشركة من اصلاح ما دمرته المدفعية الاسرائيلية.