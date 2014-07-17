جيش الاحتلال يغلق الطرق في بئر السبع وديمونا واوفوكيم لحدث أمني

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الخميس، إغلاق الشوارع القريبة من بئر السبع وديمونا وأوفيكيم جنوبية فلسطين المحتلة بسبب حدث أمني.

فقد أعلنت جميع وسائل الإعلام الاسرائيلية بان قوات الجيش والشرطة أغلقت جميع الطرق الرابطة بين المدن الواقعة جنوبي "إسرائيل" خشية مما وصفته حدث امني كبير فرضت عليه الرقابة العسكرية تكتيما ومنعت نشر ما يحدث.

لكن موقع روتر الإسرائيلي يتحدث عن تسلل عدد من المسلحين الفلسطينيين من منقطة جنوب قطاع غزة لإسرائيل بعد اجتياز الحدود من منطقة أشكول.

والحديث يدور عن نفس العملية فمنذ الخامسة فجرا حتى اللحظة لم يتم العثور على خلية المسلحين.