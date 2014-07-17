المصري: حديث التهدئة تسريب إسرائيلي ولم نتلقى رد مصري على تحفظاتنا

أكد القيادي في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي مشير المصري أن المقاومة الفلسطينية ما زالت في الميدان وأن صواريخها مصوبة تجاه المغتصبات الإسرائيلية المحاذية لغزة والتي تكمن في العمق الإسرائيلي.

وأوضح المصري في تصريحات متلفزة اليوم الخميس، أن ما يجري من حديث تهدئة بين المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية هو حديث إعلامي إسرائيلي ولم تتلقى حماس أي رد مصري بشأن ذلك.

وقال المصري: "إن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي فإذا وافق على شروط المقاومة توصلنا إلى تهدئة وإذا لم يوافق فإن صواريخ القسام والمقاومة ما زالت مصوبة تجاه المغتصبات الإسرائيلية مؤكداً على أن المقاومة ستقاوم حتى الرمق الأخير لفرض شروطها التي تحفظ حق الشعب الفلسطيني.

ومن الجدير ذكره أن شبكة "بي بي سي" نقلت عن مسؤول صهيوني قوله إنه تم في القاهرة الاتفاق على وقف إطلاق نار يبدأ سريانه في الساعة السادسة من صباح يوم غد.