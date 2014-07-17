وفد أمني إسرائيلي يجري محادثات في القاهرة حول وقف إطلاق النار في غزة

يجري وفد إسرائيلي رفيع المستوى مباحثات في العاصمة المصرية القاهرة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية.



ونقلت الإذاعة، اليوم الخميس، عن مسؤولين حكوميين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم إن "الوفد الإسرائيلي يضم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي يورام كوهين ورئيس الهيئة السياسية والامنية في وزارة الجيش عامود غلعاد ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي المحامي يتسحاق مولخو".



وأضافت أنه "يجري الوفد الإسرائيلي محادثات مع المسؤولين المصريين كما يشارك في مفاوضات غير مباشرة مع ممثلي الفصائل الفلسطينية".



ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بخصوص هذا الشأن، فيما لم تحدد الإذاعة موعد وصول الوفد أو متى يغادر.



ويشن سلاح الجو الإسرائيلي والزوارق البحرية والمدفعية الإسرائيلية، منذ يوم 7 يوليو/ تموز الجاري، غارات مكثفة على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، في عملية عسكرية أطلقت عليها إسرائيل اسم "الجرف الصامد".





