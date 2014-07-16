كتائب القسام للإسرائيليين: إن لم تستجب حكومتكم لشروطنا ستبقى كل إسرائيل تحت النار

حذرت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الإسرائيليين أنهم سيبقون تحت النار إذا واصلت حكومتهم رفض شروطهم للتهدئة.

جاء ذلك في رسالة نصية أرسلتها الكتائب إلى هواتف نصف مليون إسرائيلي اليوم الأربعاء (16|7).

وقالت الكتائب في رسالتها: "لقد ادعت حكومتكم أمس أنها أوقفت الحرب دون تلبية شروطنا ظنا منها أننا سنسارع إلى وقف إطلاق النار لكننا سارعنا إلى ضرب كل مكان في إسرائيل من ديمونا حتى حيفا وجعلنكم جميعا في الملاجئ كالفئران".

وأضافت: "مرة أخرى إن لم تستجب حكومتكم لشروطنا ستبقى كل إسرائيل تحت النار".

ويتعرض قطاع غزة ومنذ فجر الثلاثاء (8|7) لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك 213 فلسطينيا وأصيب المئات من الفلسطينيين، وتم تدمير مئات المنازل، وارتكاب مجازر بالجملة.