سرايا القدس: المعركة ستبقى متواصلة حتى الاستجابة والرضوخ لشروط المقاومة

اكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن رسالتنا للكيان الصهيوني بأن المعركة ستبقى متواصلة حتى الاستجابة والرضوخ لشروط المقاومة، وهذا ليس كل ما في جعبتنا .

وأكدت سرايا القدس في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة منه أن فلسطين المحتلة من شمالها إلا جنوبها ستظل تحت مرمى نيران المقاومة طالما العدوان متواصل ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وان المقاومة أعدت نفسها لمعركة طويلة لا يتوقعها العدو.

وقالت السرايا :" إن فكر الاحتلال بالدخول برياً إلى قطاع غزة، فسيلقى ما لا يتوقعه، ونترك ذلك للميدان ليكون خير شاهد ودليل علي صحة ما نقول.

وأكدت سرايا القدس إن دكت حصون المحتل بـ864 صاروخ على مدار 8 أيام من معركة البنيان المرصوص، من بينها صواريخ براق 70 و100 وكورنيت وفجر5 وجراد.

واكدت السرايا انه منذ يوم الثلاثاء الماضي 8/7 وحتى يوم الثلاثاء 14/7 من قصف المدن والمستوطنات والمواقع الصهيونية بـ864 صاروخ من مختلف الأنواع.

وأضافت :"تمكنا خلال تنفيذ مهماتنا الجهادية من إطلاق 30 صاروخ براق 70 على مدن تل أبيب والقدس وديمونا وقاعدة هلافيم العسكرية ومفاعل "ناحال سوريك" النووي وقاعدة "بلماخيم" الجوية ، وصاروخي براق 100 صوب مدينة نتانيا، وخمس صواريخ فجر 5 على تل أبيب وصاروخ كورنيت استهدف جيب صهيوني "هامر" شرق رفح.

وبينت السرايا انها أطلقت 273 صاروخ جراد باتجاه مدن أسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت واوفاكيم ولخيش وغان يفنه وكريات ملاخي وكريات جات وبني شمعون، كما تمكنت من استهداف المواقع والكيبوتسات والمغتصبات الصهيونية " شوفا وسديروت وزيكيم وايرز وموقع 17 والنصب التذكاري وكفار عزا وناحل عوز وكفار سعد وعلوميم ونتيف هعتسرا وياد مردخاي وموقع أبو مطيبق وموقع المدرسة وكيسوفيم ورعيم ونير عوز ونير إسحاق والعين الثالثة وبئيري وحوليت وموقع كرم أبو سالم ونيريم وموقع المخابرات واشكول وصوفا " بـ553 صاروخ من طراز 107 وهاون من عيارات مختلفة.

واشادت السرايا بسواعد المجاهدين الشرفاء الذين ضربوا المحتل ودكوا حصونه وزلزلوا عرشه، ونثمن صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الصهيونية وطالبتهم بمزيد من الثبات والصبر حتى النصر والتمكين.

كما وجهت السرايا التحية إلى الطواقم الصحية والصحفية والدفاع المدني وكل من ساهم في حماية شعبنا من جرائم المحتل ، كما أشادت بدور الأجهزة الأمنية لكافة الفصائل التي تحرص على أمان الجبهة الداخلية وتلاحق المشبوهين والعملاء .

وفيما يلي نص البيان :

﴿وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس

حصاد سرايا القدس على مدار 8 أيام لمعركة البنيان المرصوص

دك حصون المحتل بـ864 صاروخ من بينها 273 صاروخ جراد و 32 صاروخ براق وخمس صواريخ فجر 5 وصاروخ كورنيت

بحمد الله وتوفيقه تعلن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مسئوليتها عن دك حصون المحتل بـ864 صاروخ على مدار 8 أيام من معركة البنيان المرصوص، من بينها صواريخ براق 70 و100 وكورنيت وفجر5 وجراد.

فقد تمكن مجاهدونا البواسل منذ يوم الثلاثاء الماضي 8/7 وحتى يوم الثلاثاء 14/7 من قصف المدن والمستوطنات والمواقع الصهيونية بـ864 صاروخ من مختلف الأنواع.

وتمكنا خلال تنفيذ مهماتنا الجهادية من إطلاق 30 صاروخ براق 70 على مدن تل أبيب والقدس وديمونا وقاعدة هلافيم العسكرية ومفاعل "ناحال سوريك" النووي وقاعدة "بلماخيم" الجوية ، وصاروخي براق 100 صوب مدينة نتانيا، وخمس صواريخ فجر 5 على تل أبيب وصاروخ كورنيت استهدف جيب صهيوني "هامر" شرق رفح.

وأطلقنا 273 صاروخ جراد باتجاه مدن أسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت واوفاكيم ولخيش وغان يفنه وكريات ملاخي وكريات جات وبني شمعون، كما تمكنا من استهداف المواقع والكيبوتسات والمغتصبات الصهيونية " شوفا وسديروت وزيكيم وايرز وموقع 17 والنصب التذكاري وكفار عزا وناحل عوز وكفار سعد وعلوميم ونتيف هعتسرا وياد مردخاي وموقع أبو مطيبق وموقع المدرسة وكيسوفيم ورعيم ونير عوز ونير إسحاق والعين الثالثة وبئيري وحوليت وموقع كرم أبو سالم ونيريم وموقع المخابرات واشكول وصوفا " بـ553 صاروخ من طراز 107 وهاون من عيارات مختلفة.

إننا في سرايا القدس إذ نعلن عن حصادنا الجهادي المتواضع لليوم الثامن لمعركة البنيان المرصوص، لنؤكد على ما يلي:

1- رسالتنا للكيان الصهيوني بأن المعركة ستبقى متواصلة حتى الاستجابة والرضوخ لشروط المقاومة، وهذا ليس كل ما في جعبتنا .

2- فلسطين المحتلة من شمالها إلى جنوبها ستظل تحت مرمى نيران المقاومة طالما العدوان متواصل ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وان المقاومة أعدت نفسها لمعركة طويلة لا يتوقعها العدو.

3- إن فكر الاحتلال بالدخول برياً إلى قطاع غزة، فسيلقى ما لا يتوقعه، ونترك ذلك للميدان ليكون خير شاهد ودليل علي صحة ما نقول.

4- نشيد بسواعد المجاهدين الشرفاء الذين ضربوا المحتل ودكوا حصونه وزلزلوا عرشه، ونثمن صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الصهيونية ونطالبهم بمزيد من الثبات والصبر حتى النصر والتمكين.

5. نحيي الطواقم الصحية والصحفية والدفاع المدني وكل من ساهم في حماية شعبنا من جرائم المحتل ، كما نشيد بدور الأجهزة الأمنية لكافة الفصائل التي تحرص على أمان الجبهة الداخلية وتلاحق المشبوهين والعملاء .

جهادنا مستمر..عملياتنا متواصلة

(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)

سرايـا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأحد 18 رمضان 1435هــ ،الموافق 16/7/2014م