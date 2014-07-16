مسؤول بجيش الاحتلال: « حماس قد تفاجئنا بزيادة مدى صواريخها »

قال مسؤول عسكري كبير في جيش الاحتلال اليوم الاربعاء، ان حماس هي المسؤولة عن معظم الهجمات الصاروخية من قطاع غزة.

و زعم أن الضغط على حماس يزداد، وبالتالي فإنها تشعر بالحاجة لمفاجأة "إسرائيل" في الأيام المقبلة من حيث مدى الصواريخ أو العمليات الفدائية، و قد تقوم بذلك.

و بحسب صحيفة يديعوت احرونوت، فقد اشار المسؤول العسكري الى أن الجيش أيضا دعا السكان الفلسطينيين في الجزء الشمالي من قطاع لاخلاء منازلهم، موضحاً: "لا نعرف كم عدد السكان الذين اخلوا منازلهم حقيقة، و لكن تجربتنا خلال الايام الماضية اثبتت بأن السكان الفلسطينيون يفضلون البقاء في اماكنهم".