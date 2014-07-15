اشتراكيو البرلمان الأوروبي يدعون لوقف الحرب على غزة

قال "جياني بيتيللا" رئيس مجموعة النواب الإشتراكيين والديمقراطيين، في البرلمان الأوروبي " يجب علينا أن نضع حدا للحرب في غزة"، مذكرا بأحداث سربرنيتسا، التي شهدت مجزرة بحق البوسنيين.



جاء ذلك في كلمة له بالبرلمان، خلال جلسة للتصويت على تولي رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق، جان كلود يانكر، رئاسة المفوضية الأوروبية، حيث أوضح بيتيللا، أن الحرب على غزة، تعتبر "بمثابة مرآة" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، متابعا "ينبغي ألا يغمض أحد عينيه، أو يدير رأسه إلى جهة أخرى".



ونوه بيتيللا، أن الاتحاد "يعد مشروعا حضاريا للسلام بقدر ما هو مشروع اقتصادي"، معربا عن تضامنه مع ضحايا الحرب على غزة.



ومن المنتظر أن يتناول البرلمان الأوروبي، التطورات في قطاع غزة، غدا الأربعاء، بمشاركة الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية فى الاتحاد، كاثرين آشتون. كما يناقش وزراء الاتحاد الأوضاع في غزة، في اجتماع ببروكسل، الإثنين المقبل.