صحفي مصري: الجرحى الفلسطينيين مهملين بمستشفى العريش

قال الصحفي المصري محمد الهور "الجرحى الفلسطينيين مهملين بمستشفى العريش العام ، والأطباء يكتبون لهم روشتات لأدوية لشراءها على حسابهم الخاص من الصيدليات الخارجية".

وأضاف الصحفي الهور في تدوينة على صفحته الشخصية "فيس بوك" " جرحى العدوان الصهيوني على غزة بمستشفى العريش.. هم ضيوف على مصر، وليس لأحد فضل عليهم ولا منه، دخلوا للعلاج بقرار رئيس مصر، ويجب ان توفر لهم معاملة كريمة ومحترمة تعبر عن مكانة هذا البلد".



وتابع :"هؤلاء أناس بسطاء فقراء واستجاروا بمصر والمصريين، ومرفوض تماما ان يتم إبتزازهم وإرهاقهم بشراء الأدوية وهم لا دخل لهم ولا حيلة".

وذكر ان احد الجرحى وجده بمدخل المستشفى يبحث عن من يشتري له الدواء من صيدلية خارج المستشفى، وهو في شدة الألم .. قائلاً "هذه الصورة مرفوضه تماما ويجب التحقيق في هذا الأمر .. وإلا سأضطر لنشر التفاصيل بالصور..نحن بشهر كريم وأرحموا ترحموا".









