صفارات الانذار في منطقة مرج ابن عامر ولاول مرة في مجدو

- ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" ان صفارات الانذار دوّت ظهر اليوم في منطقة الساحل وفي منطقتي يوكنعام (جنوب شرق حيفا) ومرج ابن عامر (عيمق يزراعيل) .





كما ذكرت ان صافرات الإنذار دوت للمرة الاولى في مدينة مجدو المحتلة.