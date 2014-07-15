ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

صفارات الانذار في منطقة مرج ابن عامر ولاول مرة في مجدو

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 10:08 - 15 يوليو 2014
مشاركة

- ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" ان صفارات الانذار دوّت ظهر اليوم في منطقة الساحل وفي منطقتي يوكنعام (جنوب شرق حيفا) ومرج ابن عامر (عيمق يزراعيل) .


كما ذكرت ان صافرات الإنذار دوت للمرة الاولى في مدينة مجدو المحتلة.

متعلقات

البث المباشر