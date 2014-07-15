وزير الخارجية الألماني يصل « إسرائيل » وسط جهود دولية للتهدئة في غزة

وصل وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم إلى إسرائيل للمشاركة في مساعي تهدئة النزاع في قطاع غزة، في إطار جهود دولية وإقليمية لدفع إسرائيل لوقف إطلاق النار والبحث عن مخرج للتصعيد العسكري الصهيوني .

ومن المقرر أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

ويتزامن وصول شتاينماير مع انعقاد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الحربية، والذي أعلن قبوله المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار مع حركة حماس، ومن المقرر أن يلتقي شتاينماير الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وتأتي هذه الزيارة في وقت أعلنت الحكومة الحربية الإسرائيلية صباح اليوم موافقتها على اقتراح التهدئة الذي قدمته مصر، حسبما اعلن متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إلا أن حركة حماس رفضت في وقت سابق أي وقف لإطلاق النار بدون التوصل لاتفاق شامل للنزاع مع إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الاثنين في عمان على أن تصل وزيرة الخارجية الايطالية فيديريكا موغيريني يوم غد الأربعاء. ورأى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن "عددا كبيرا من المدنيين الفلسطينيين" استشهدوا متخوفا من أن يرفع هجوم بري إسرائيلي محتمل هذه الحصيلة.

واندلع العدوان الصهيوني بعد ادعاء خطف وقتل ثلاثة طلاب إسرائيليين قرب الخليل في حزيران/ يونيو وحملت إسرائيل حماس مسؤولية ذلك.

وأعقب ذلك خطف فلسطيني وإحراقه حيا في القدس ويتوقع أن توجه في الأيام المقبلة التهمة في إطار هذه القضية إلى ثلاثة متطرفين يهود.