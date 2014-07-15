حكومة الاحتلال تقرر قبول المبادرة المصرية لوقف اطلاق النار

ذكرت الاذاعة العبرية العامة بأن المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون السياسية والامنية قرر قبول المبادرة المصرية لوقف اطلاق النار.

وتنص المبادرة على وقف تام لاطلاق النار اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.

و نقلت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي عن بيان مقتضب جدا صدر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، المنعقد صباح اليوم، أن "الكابينيت قرر قبول الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار" في قطاع غزة.

ونشرت وسائل إعلام مصرية نص المبادرة التي تقدمت بها مصر للجامعة العربية، وأعلن عنها مساء أمس، وتدعو إلى "إنهاء الأزمة وإلزام الطرفين بوقف النيران في موعد أقصاه التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء".

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن «مصر أطلقت مساء أمس الإثنين، مبادرة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، في ظل اتصالات تجريها مصر مع الجانب الإسرائيلي والقيادة الفلسطينية وسائر الفصائل الفلسطينية، بما يؤدي إلى وقف جميع الأعمال العدائية براً وبحراً وجواً ووضع حد لنزيف الدم الفلسطيني، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة».

وحسب وسائل الإعلام المصرية: "دعت مصر كلا من إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إلى وقف فوري لإطلاق النار، نظراً لأن تصعيد المواقف والعنف والعنف المضاد سيسفر عنه ضحايا لن يكون في صالح أي من الطرفين، ومن هذا المنطلق يلتزم الطرفان خلال فترة وقف إطلاق النار بالآتي:

أ- تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) على قطاع غزة برأ وبحراً وجواً، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين.

ب- تقوم جميع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية «Hostilities» من قطاع غزة تجاه إسرائيل جواً، وبحراً، وبراً، وتحت الأرض مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين.

ج- فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض.

د- أما باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن سيتم بحثها مع الطرفين.

وعن تنفيذ المبادرة، ذكر بيان وزارة الخارجية: تحددت ساعة 0600 يوم 15 /7/2014 (طبقاً للتوقيت العالمي- التاسعة بتوقيت القدس)، لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية، وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة.