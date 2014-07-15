مسؤول فلسطيني: لسنا على مشارف تهدئة وإسرائيل لم تقصف منصة صواريخ واحدة

كشف قيادي فلسطيني بارز عن عجز "إسرائيل" ضرب أي أهداف عسكريه وقال: حتى الان لم تنجح "إسرائيل" في استهداف أي منصة صواريخ واحده أو ورشه لتصنيع الصواريخ مضيفا: أن "إسرائيل" تقف عاجزه أمام المقاومة ولذلك فهي تلجأ لقصف أهدافا مدنيه وتقتل المدنيين من نساء وشيوخ وأطفال وتهدم المنازل.

وأردف المسؤول قائلاً لصحيفة الحياة اللندنية: على الرغم من كثافه وعنف الغارات الموجهة ضد القطاع إلا أنها لم تفلح في إضعاف المقاومة. لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يزيد الاستحقاق ويرفع الثمن الذي ستدفعه "إسرائيل" , وتابع : هم في مأزق ونحن لدينا مشكلة كبيرة وهي الأعداد الكبيرة من المدنيين ضحايا القصف.

وعلى صعيد جهود التهدئة وما يتردد عن تحرك ووساطة من الاتحاد الأوروبي من أجل وقف إطلاق النار ، أجاب: حتى اليوم لم تعرض علينا أي وساطة موضحا أن الاتصالات المصرية مع قيادات المقاومة لا ترقى إطلاق إلى مستوى الحدث لافتا إلى الفتور الذي لمسه من المسئولين المصريين تجاه إجراء أي اتصالات مع حركه حماس من أجل وقف الحرب في غزه مرجحا ان يجرون اتصالاتهم مع حركه الجهاد الإسلامي, وقال: لو المصريين غير مستعدين لمخاطبه حماس يمكنهم أن يجروا اتصالاتهم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) وحكومة التوافق الوطني ولا أعتقد أن هناك إشكاليه لدى حماس في ذلك.

وعلى الصعيد الميداني في غزه أجاب: لم يبدا العد التنازلي بعد (..) فنحن لسنا على مشارف تهدئه أو وقف لإطلاق النار.