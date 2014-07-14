أخر مستجدات العدوان الصهيوني على غزة

يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي عدوانه الهمجي على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة مخلفاً 175 شهيداً حتى هذه اللحظة وأكثر من 2200 جريح وتدمير العشرات من المنازل والمؤسسات الحكومية والخاصة والمساجد والمنتزهات.

وقد ارتكبت الطائرات الحربية الإسرائيلي العديد من المجازر بحق أبناء شعبنا، "فلسطين اليوم" ولليوم الثامن تواصل تغطية الأحداث الميدانية غزة تحت النار :

11:52 غارة اسرائيلية على منزل عائلة عبد العال المدمر في حي الصبرة بغزة

10:35 غارة اسرائيلية على موقع عبد العزيز الرنتيسي في حي التوام شمال القطاع

10:34 غارة اسرائيلية على منزل لعائلة قشطة في رفح

10:31 شهيدان في غارة اسرائيلية غرب خانيونس

10:20 سقوط صاروخ على عسقلان محدثاً اضرار كبيرة

10:10 اصابة مواطن في قصف اسرائيلي لتجمع للمواطنين على رفح

9:59 كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني تطلق ثلاثة صواريخ غراد على بئر السبع

9:00 الألوية تقصف مغتصبة إسديروت الصهيونية بصاروخ من طراز كاتيوشا

8:00 – 8:30 – ستة شهداء في سلسلة غارات اسرائيلية على قطاع غزة

7:40 طائرات الاحتلال تقصف منزل بشكل كامل في منطقة الفروسية غرب بيت لاهيا

7:32 غارة جوية بصاروخ أف 16 على مكان مكتظ بالسكان في جباليا

7:20 غارتان اسرائيليتان على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

7:00 طائرات أف16 تستهدف أرض زراعية شرق مصنع الستار بحي الزيتون

6:55 ثلاث اصابات تصل مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف منزل المواطن هايل أبو عيس بالمحافظة الوسطى

6:42 الشهيد الذي تم استهدافه على الدراجة النارية هو زياد ماهر النجار 19 عاما

6:29 غارة صهيونية جديدة في استهداف مزرعة دجاج في القرية البدوية ببيت لاهيا

6:27 شهيد وإصابة في استهداف دراجة نارية بمنطقة خزاعة شرق بخانيونس

6:20 أنباء عن شهيد في استهداف دراجة نارية بخانيونس

6:05 المدفعية الصهيونية تواصل قصف مطار غزة المدمر بعشرات القذائف الصاروخية ولا اصابات

5:52 استهداف أرض خالية قرب محطة الخزندار غرب مدينة غزة

5:45 طائرات الاحتلال تقصف اراضي زراعية شرق خانيونس

5:40 ثلاث اصابات في تدمير منزل المواطن معين رجب بصاروخ أف16

5:30 تدمير منزل معين رجب بصاروخ أف16 قرب أبراج تل الهوا وهنا أضرار في أحد الأبراج القريبة

5:25 استهداف منزل المواطن معين رجب بصاروخ استطلاع بالقرب من ملعب برشلونة بتل الهوا

5:10 استهداف دراجة نارية شرق خانيونس

4:50 كتائب المجاهدين تنعي شهيدها القائد سالم قديح الذي استشهد في استهدف مباشر برفح

4:35 سقوط قذيفة في مسجد الرضا في منطقة العمور شرق محافظة خانيونس ولا اصابات

4:20 استهداف شركة الكهرباء شرق غزة

4:18 هيئة المعابر والحدود تقرر إغلاق معبر بيت حانون بسبب تدمير الاحتلال للجهة الفلسطينية بشكل كامل

4:00 شهيد واصابات في استهدفت مجموعة من المواطنين في عبسان بخانيونس

3:59 ثلاث اصابات في القصف الصهيوني الذي استهدف محيط منازل المواطنين في مخيم يبنا

3:57 قصف صهيوني عنيف تجاه أرض مطار غزة الدولي المدمرة

3:56 الطائرات الإسرائيلية تُدمر منزل المواطن وائل منون في جباليا البلد

3:38 ثلاث إصابات في قصف صهيوني في منطقة الشوا إلى الشرق من بلدة بيت حانون

3:33 غارة صهيونية جديدة لأرض زراعية في دير البلح

3:30 استهداف صهيوني جديد لأرض زراعية قرب مبنى الإدارة المدنية شمال غزة

3:29 استهداف منزل أبو مصعب عقل وبمخيم النصيرات ولا اصابات

3:26 غارة صهيونية تستهدف أحد أبراج الندى في عزبة عبد ربه ببيت حانون

3:25 تدمير منزل لعائلة رمضان شرق جباليا وتضرر المنازل المجاورة

3:24 غارة صهيونية تستهدف أراضي زراعية بالقرب من الجامعة الأمريكية

3:20 ثلاث غارات صهيونية شمال غزة

3:18 استهداف منزل احد المواطن أبو حاتم أبو عيسى قصف صهيوني جديد على منطقة جحر الديك

3:13 قصف صهيوني جديد شمال غزة

3:12 طائرات الاستطلاع تستهدف منزل المواطن أكرم السويدان في منطقة الشعف

3:07 اصابات في استهداف منزل المواطن أبو حنفي نجم بالقرب من شارع صلاح الدين في مخيم النصيرات

3:03 غارتان صهيونيتان شمال بيت حانون

3:00 المدفعية الصهيونية تقصف مطار غزة الدولي المدمر بـ15 قذيفة شرق رفح

2:58 قصف صهيوني جديد على المحافظة الوسطى

2:56 انتشال اصابة في منطقة البيرة شمال غزة

2:50 الطائرات الحربية الصهيونية تقصف منزل الشهيد أحمد عبد الفتاح الهمص في رفح

2:48 طائرة حربية من نوع أف16 تستهدف أرض زراعية في بيت حانون

2:44 طائرة استطلاع تُغير على أرض زراعية شرق مخيم المغازي

2:40 غارة عنيفة جداً في مدينة غزة

2:38 اصابة مواطن في قصف صهيوني لأراضي زراعية بالقرب من منازل المواطنين بخانيونس

2:37 استشهاد المجاهد عبد الله محمود بركة في استهدافه ببلدة القرارة بخانيونس

2:36 سلسلة غارات بالقرب من منازل المواطنين في مخيم يبنا برفح