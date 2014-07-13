فتح تقرر إنهاء مهمة جمال نزال كناطق باسمها في أوروبا

قررت اللجنة المركزية لحركة فتح إنهاء مهمة الناطق باسمها في أوروبا جمال نزال من مهمته.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن لـ"وطن للأنباء" إن اللجنة المركزية قررت إنهاء مهمة الناطق باسمها في أوروبا جمال نزال.

وعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا، اليوم الأحد، برئاسة الرئيس محمود عباس، الذي قدم عرضا مفصلا للجهود والمساعي المبذولة، والاتصالات التي أجراها على مختلف المستويات الدولية والإقليمية لوقف المذبحة المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة من أطفال وشيوخ ونساء، وإلحاق الدمار والخراب الواسع الذي لم يستثنِ من همجيته حتى المساجد والمستشفيات والمدارس، ومقرات الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والمؤسسات المدنية والإنسانية، ما يجعل من هذا العدوان المتمادي حرب إبادة جماعية.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة فتح وعضو لجنتها المركزية نبيل أبو ردينة، "إن اللجنة المركزية لحركة فتح، إذ تدين هذا العدوان الغاشم على شعبنا وتطالب بوقفه الفوري، فإنها في ذات الوقت تعلن أمام العالم أجمع عن اعتزازها بصموده الأسطوري، ودفاعه المستميت عن حقنا المقدس في حماية أرضنا، وعدالة قضيتنا وكفاحنا المشروع في سبيل الحرية والاستقلال، والذود عن شرف الأمتين العربية والإسلامية.

وأكدت اللجنة المركزية أن الأولوية المطلقة في هذه اللحظات تتمثل في الوقف الفوري للكارثة التي يتعرض لها شعبنا، ووضع حد فوري لهذه المجزرة ونزيف الدماء الذي ما زال يسفك على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.