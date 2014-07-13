المطران حنا: فرنسا شريكة في العدوان على غزة الى جانب اميركا

قال المطران حنا مسؤول السقيفة الارثدوكسية في القدس المحتلة، إن دولة فرنسا هي شريكة في الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني كما هو حال الادارة الامريكية. مطالباً كل القيادات الدينية المسيحية في العالم بأن تقول كلمة الحق.

وقال حنا:" إن "إسرائيل" التي تنادي بالسلام هي دولة تمارس القتل والارهاب، معتبراً العدوان الاسرائيلي على غزة هو اعتداء على كل الشعب الفلسطيني.

وأضاف :" من واجب كل الكنائس المسيحية في العالم التحرك لنصرة الشعب الفلسطيني في غزة، مناشداً جميع القيادات المسيحية والمسلمة في العالم للتنديد بجرائم الاحتلال في قطاع غزة.