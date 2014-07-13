جيش الاحتلال: استهدفنا 1320 موقعا والفلسطينيون أطلقوا 800 صاروخ

قال جيش الاحتلال أنه استهدف 1320 موقعا في قطاع غزة، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع يوم الاثنين الماضي.

و نقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لجيش الاحتلال اليوم الأحد زعمه: "شملت الأهداف 735 منصة ثابتة لإطلاق الصواريخ و64 مركزا للتدريب العسكري و58 مخزنا ومصنع للأسلحة و32 منشأة لقيادة حماس و29 بنى تحتية لاتصالات المنظمات الفلسطينية ومواقع أخرى" لم يوضح عددها.

وبالمقابل، أوضح البيان أن 800 صاروخا اطلقت من قطاع غزة على البلدات المستوطنات "الإسرائيليلية" منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية من بينها 635 صاروخا ضربت وسط وجنوبي "إسرائيل"، إضافة إلى 147 صاروخا تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ.

وأشار إلى أنه منذ منتصف الليل تم إطلاق 10 صواريخ من غزة، 8 منها سقطت في مناطق مفتوحة في جنوبي "إسرائيل" و2 سقطت في الأراضي الفلسطينية.

وأعلن أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان من الفلسطينيين، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مساء الاثنين الماضي، إلى 165 قتيلا، فضلا عن إصابة نحو 1085 آخرين