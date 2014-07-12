أبو زهري: العدو يتوعد بحرب طويلة ونحن مستعدون ولدينا القدرة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب حقيقية بحق أبناء شعبنا المدنيين في قطاع غزة وأن هذه الجرائم سيدفع العدو الصهيوني الثمن باهظاً.

وقال أبو زهري: "الاحتلال يعيش حالة تخبط حقيقية بعد فشله في تحقيق أي هدف من أهدافه وهو يرتكب المجازر بهدف تعويض عجزه في استهداف المقاومة.

وشدد على أن الاحتلال يعيش حياته تحت الملاجئ ويتعرض للموت بفعل ردود المقاومة التي ستواصل دورها الطبيعي لصد العدوان عن أبناء شعبنا في غزة.

وفيما يتعلق عن الحديث عن التهدئة وأوضح أبو زهري أن المقاومة الفلسطينية لن تستجدي التهدئة ولن تعود إلى مربع الصفر، وأن المرحلة التي يدفع بها شعبنا الثمن وحده ولت دون رجعة وسيدفع الاحتلال ومستوطنيه الثمن على الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا.