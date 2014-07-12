دائرة استهداف صواريخ المقاومة تتوسع وتصل إلى عمق « إسرائيل »

تدريجياً يتصاعد رد المقاومة الفلسطينية تجاه العدوان على غزة، بحيث تكبر مساحة الدائرة التي تستهدفها الصواريخ في الأراضي المحتلة لتصل إلى عمق "إسرائيل".

فالتطور الأبرز في عمل المقاومة تجلى في وصول الصواريخ إلى مطار بن غوريون قرب مدينة تل أبيب. كتائب القسام أعلنت أنها اطلقت ثلاثة صواريخ من طراز M75 باتجاه المطار ما أدى إلى توقف حركة الملاحة فيه لبعض الوقت... كذلك حذرت كتائب القسام شركات الطيران الأجنبية من تسيير رحلاتها إلى إسرائيل...

في تل أبيب إستهدفت المقاومة تجمع غوش دان الاستيطاني وسط فلسطين المحتلة بثلاثة صواريخ.

صواريخ للمقاومة ضربت أيضاً هرتسيليا ورمات غان هشارون، بالرغم من اعتراض القبة الحديدية لإثنين منها.

مدينة أسدود هزها انفجار ضخم نتج عن إصابة صاروخ لمحطة وقود، ما أدى إلى وقوع خسائر فادحة في المكان. وأعلنت كتائب القسّام مسئوليتها عن قصف المدينة بـتسعة صواريخ قسام.

وتبقى المناطق القريبة من قطاع غزة بطبيعة الحال تحت مرمى الصواريخ بشكل يومي...

سرايا القدس أعلنت قصف نتيفوت بـصواريخ جراد وكفار سعد وكيسوفيم بـصواريخ من عيار 107.. وموقع أبو صفية بـقذائف الهاون. كذلك تبنّت كتائب القسّام قصف موقع إسناد صوفا بقذائف هاون من عيار 120 . في الدائرة نفسها طالت الصواريخ أشكول وساحل عسقلان ومرحافيم ونتيفوت وسديروت وسدوت نيغف وكريات ملاخي وصولاً إلى بئر السبع.

إسرائيل نفسها إعترفت بسقوط نحو خمسمائة صاروخ منذ بداية العدوان على غزة... الدائرة التي تصلها صواريخ المقاومة تتوسع، حيث لا يتوقف عمل صفارات الانذار من الكرمل في الشمال وصولاً إلى مناطق العمق الإسرائيلي.