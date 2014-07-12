الجارديان: الكاريكاتير أكثر تفاعلا مع غزة من الحكومات العربية

"أثارت معاناة الغزيين من جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، الغضب والإدانة بالقول دون الفعل في جميع أنحاء العالم العربي، إلا أن رسامي الكاريكاتير هاجموا فشل الحكومات في مساعدة فلسطين، وانتقدوا الأشخاص العاديين لانشغالهم التام بمونديال كأس العالم لكرة القدم، وإهمالهم آلام الفلسطينيين".

و أشارت صحيفة "جارديان" البريطانية، إلى تفاعل رسامي الكاريكاتير في جميع أنحاء العالم العربي مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بشكل أسرع من تعليق الحكومات على الأزمة.

وأوضحت الصحيفة أن رسامي الكاريكاتير العرب يصبون جام غضبهم على "إسرائيل"، جنبًا إلى جنب مع داعمتها الولايات المتحدة، ومن خلفها جامعة الدول العربية التي تقف مشلولة حيال الأزمة في غزة.

ففي كاريكاتير للرسام السعودي عبد الله جابر، المعروف باسم جابر تون، تظهر دبابة إسرائيلية تُزود بالوقود من محطة بترول مكتوب عليها اسم "الصمت العربي".

وألمحت الصحيفة، إلى أن عددًا من الصور الأخرى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على الخلل في الاهتمام بالتكلفة البشرية للعنف، حيث ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة مساء الاثنين الماضي إلى أكثر من 121 شهيداً فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 800 آخرين.

وذكرت الصحيفة أن رد الفعل الرسمي العربي التزم الصمت إلى حد ما حيال الأزمة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عداء المملكة العربية السعودية ومصر تجاه حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، فيما وصفت الأردن الهجوم بأنه "عدوان وحشي" ضد غزة، إلا أن تأثير الأردن ليس مثل تأثير مصر التي تمتلك بيدها التهديد بفسخ معاهدة "كامب ديفيد" للسلام مع "إسرائيل"، وحذرت تركيا إسرائيل بأن التصعيد يمكن أن يؤدي إلى "الفوضى في الإقليم"، وانتقدت إيران "العدوان الوحشي الصهيوني" على غزة.