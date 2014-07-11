أردوغان« و »روحاني« يبحثان هاتفيا سبل وقف العدوان على »غزة"

بحث رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، مع الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، في اتصال هاتفي، مساء اليوم الجمعة، العدوان الإسرائيلي على قطاع "غزة".



وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء التركية، أن "أردوغان"، و"روحاني"، أكدا خلال الاتصال على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، بشكل فوري، بما في ذلك بلدان العالم الإسلامي، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على "غزة"، ووقف إطلاق النار.



وأكد الطرفان خلال الاتصال، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية، للفلسطينيين في القطاع، بعد وقف تلك الهجمات بشكل فوري، وعاجل.



وذكر رئيس الحكومة التركية، للرئيس الإيراني، أنه أصدر تعليماته اللازمة، في وقت سابق أمس من أجل تقديم المساعدات الإغاثية، اللازمة للفلسطينيين في "غزة"، مشددا له على أهمية عودة الفلسطينيين، والإسرائيليين إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بينهما في تشرين الثاني/نوفمبر (2012).



واتفق الطرفان على ضرورة إبقاء الاتصال قائما خلال الفترة المقبلة، بين وزراتي خارجيتي بلديهما، من أجل تناول مسألتي المساعدات الإنسانية، والمبادرات التي من الممكن القيام بها لوقف العدوان الإسرائيلي.