إصابة صهيوني بجراج خطيرة في استهداف المقاومة لجيب بصاروخ كورنيت شرق الشجاعية

استهدفت المقاومة الفلسطينية عصر اليوم الجمعة (11|7) آلية عسكرية إسرائيلية شرق مدينة غزة وتم تدميرها بالكامل واشتعال النيران فيها.

وقالت مراسلنا أن رجال المقاومة الفلسطينية أطلقوا عصر اليوم الجمعة صاروخ مضاد للدروع من نوع "كورنيت" تجاه آلية إسرائيلية جنوب موقع "ناح العوز" العسكري الإسرائيلي شرق مدينة غزة حيث تم تدميرها بالكامل واشتعلت النار فيها.

وأضافت المصادر أنه بعد اشتعال النيران فيها لم تتمكن التعزيزات الإسرائيلية من الوصول إلى الدبابة المشتغلة، خشية استهدافها من قبل رجال المقاومة الفلسطينية.

وشرعت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء (8|7) بعملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة، وذلك بشن مئات الغارات على مدن ومخيمات القطاع، حيث استشهد جراء ذلك 103 فلسطينيا وأصيب المئات من الفلسطينيين، وتم تدمير عشرات المنازل، وارتكاب منازل بالجملة.