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أوباما يبلغ نتنياهو استعداده للتوسط بينه وبين حماس لوقف النار بغزة

  • ترجمة خاص - فلسطين اليوم
  • 22:02 - 10 يوليو 2014
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أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن واشنطن مستعدة لأن تلعب دور الوساطة بين "إسرائيل" وحماس لوقف إطلاق النار.

ووفقاً لموقع واللا نيوز الصهيوني فإن أوباما لأول مرة يعرض الوساطة بين نتنياهو و حماس

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