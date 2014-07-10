إطلاق ثلاثة صواريخ من سيناء المصرية باتجاه « إيلات »

أكدت مصادر سيادية بمدينة رفح المصرية أن "جماعات جهادية"، يعتقد أنها تنظيم "أنصار بيت المقدس" قد أطلقت ثلاثة صواريخ من طراد "غراد" من منطقة قرية العجرة الحدودية جنوب مدينة رفح باتجاه أهداف إسرائيلية في مدينة إيلات السياحية، في الوقت الذي يتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أوقع حتى الآن أكثر من سبعين شهيدًا ومئات الجرحى.

وجاء إطلاق الصواريخ بالرغم من الحملات الأمنية المشددة لقوات الجيش والشرطة المصرية في سيناء، وقد رصدت قوات حرس الحدود والقوات المنتشرة على الحدود المصرية الإسرائيلية إطلاق الصواريخ الثلاثة في توقيت متقارب من ناحية معسكر "كرم أبو سالم" وقرب إيلات.

وأخطرت تل أبيب الجانب المصري بسقوط ثلاثة صواريخ على إيلات انطلاقا من سيناء بالفعل، بحسب ما أفاد به مصدر أمني مصري في سيناء، مشيرًا إلى أن "جماعات جهادية وراء إطلاق الـ 3 صواريخ غراد"، كما قال.

وأفاد شهود عيان بشمال سيناء أنهم أحصوا أربعة صواريخ من طراز "غراد" لا ثلاثة.

وهذه ليست أول مرة تنطلق منها صواريخ من سيناء على أهداف إسرائيلة، فقد سبق أن قصفت جماعات مسلحة إيلات بصواريخ من نفس الطراز وعطلت حركة الطيران في مطار إيلات، وانتهى الأمر بتنسيق مصري إسرائيلي لنشر قوات مصرية أكبر على الحدود وكتيبة أخرى في مايو الماضي قرب طابا وايلات.