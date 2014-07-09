ميسي يحطّم رقم مارادونا أمام هولندا

كسر نجوم هجوم برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي الأربعاء، رقم مواطنه أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا، بعدما خاض مباراته الـ92 الدولية مع "التانغو" خلال مواجهة هولندا في إطار منافسات المربع الذهبي لمونديال البرازيل 2014.

ورفع ميسي بحسب شبكة "أوبتا" الخاصة بإحصائيات كرة القدم رصيد مبارياته الدولية مع منتخب التانغو إلى 92 مباراة دولية متفوقا على مارادونا صاحب الـ91 مباراة مع كتيبة "التانغو"، ليواصل نجم برشلونة تحطيم الأرقام القياسية في عالم الساحرة المستديرة.

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين فاز على هولندا بركلات الترجيح (4-2), ليضرب موعدا مع ألمانيا في نهائي المونديال الذي سيقام على ملعب "ماراكانا" الأحد المقبل.