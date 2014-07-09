ترجيحات صهيونية بأن المقاومة بغزة تمتلك صواريخ قد تصل الجولان المحتل

قدرت مصادر عسكرية صهيونية نقلا عن الإذاعة العبرية العامة، أن حماس تمتلك صواريخ بعيدة المدى قد تصل إلى أقصى الشمال، حتى الجولان المحتل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، أن الصاروخ الذي أطلقته حركة حماس على مدينة الخضيرة، شمال أراضي48، صناعة صينية وسورية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مصدر عسكري إسرائيلي لم تسمه قوله إن "الصاروخ الذي حقق مدى لم يصل من قبل ويبلغ 110 كيلو مترات تم تهريبه من إيران لحركة حماس".

وجاء فيها أن "مدينة الخضيره قصفت لأول مرة على يد حماس، كما تقصف لأول مرة في تاريخ الصراع".

ونفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أعلنته كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، من قصفها لمدينة الخضيرة، لكنه بعد ساعات عاد وأقر بالهجوم، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" التركية.