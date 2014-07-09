العدو: استهدفنا 550 موقعا.. و « نتنياهو » يوجه بتكثيف الغارات على غزة

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو توجيهاته إلى الجيش الإسرائيلي "بتكثيف وتشديد الغارات على قطاع غزة، لتستهدف البني التحتية للإرهاب وأنفاقا ومسؤولين"، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.



من جانبه قال الجيش الإسرائيلي انه منذ بدء عملياته ضد حركة (حماس) في قطاع غزة قبل يومين وحتى الساعة 12.45 تغ تم استهداف 550 موقعا للحركة في غزة.



وقال جيش الاحتلال في تغريدة على "تويتر": "منذ بدء عملية الجيش الإسرائيلي ضد حماس، فقد استهدفنا 550 موقعا للحركة في غزة بما فيها 31 نفقا و60 منصة لإطلاق الصواريخ".



في السياق ذاته ذكر عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة على "تويتر" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى اليوم الأربعاء مع قادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي واستمع منهم إلى معلومات عن العملية العسكرية في غزة.



ويشن سلاح الجو الإسرائيلي منذ أمس الأول الإثنين، غارات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، في عملية عسكرية أطلقت عليها إسرائيل اسم "الجرف الصامد".



وتسببت الغارات، في سقوط 41 شهيدا ، ونحو 300 مصاب، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، حتى الساعة 12 تغ اليوم الأربعاء، بحسب مصادر طبية فلسطينية. -