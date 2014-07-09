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صواريخ المقاومة تصل جنوب حيفا على بعد 120 كم عن غزة

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 11:41 - 09 يوليو 2014
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وصلت صواريخ المقاومة الفلسطينية اليوم الأربعاء جنوب مدينة حيفا المحتلة حيث أبعد نقطة تصل إليها الصواريخ حتى الآن.

ووفقاً للقناة السابعة الإسرائيلية فإن عدد من الصواريخ سقطت قرب مدينة زخرون يعقوب جنوبي حيفا والتي تبعد 120 كم عن قطاع غزة.

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