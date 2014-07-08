الأورومتوسطي: الاحتلال استهدف مسجدين ومستشفى ودمر 111 منزلا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف/ غزة، إن قوات الاحتلال وفي اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة، استهدفت مسجدين، ومستشفى- هو المستشفى الأوروبي في خانيونس جنوب القطاع- ما ألحق به أضرارا مادية، كما استهدفت سيارة إسعاف.

وأسفر العدوان إحصائية مبدأية نشرها المرصد لحصيلة اليوم الأول من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة حتى قبيل منتصف ليل أمس الثلاثاء، عن سقوط 17 مواطنا من القطاع بينهم أربعة أطفال و13 مدنياً من الرجال، لإضافة إضافة لإصابة 122 جريحا تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وطفيفة وخطيرة، بينهم 26 طفلاً وخمسة نساء و90 مدنياً من الرجال.

وبينّ المرصد أنّ عدد الصواريخ الإسرائيلية التي أطلقت على القطاع تجاوزت 447 صاروخاً، وزعت بين 374 غارة جوية، 39 قذيفة بحرية، و65 قذيفة مدفعية.

وذكرت الإحصائية أنّه منذ بدء العدوان دُمّر 111 منزلاً، 17 منزلاً منها دمرت بشكل كامل، ودمرت 95 أخرى بشكل جزئي.

كما أشار المرصد الى استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمسجدين ومستشفى هو المستشفى الأوروبي في خانيونس جنوب القطاع ما ألحق به أضرارا مادية، كما استهدفت سيارة إسعاف.

يذكر أن ستة شهداء سقطوا عند منتصف الليلة بينهم سيدتين وطفلين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت حانون، كما أصيب عدد من سكان المنزل.