كتائب القسام تطلق اسم j 80« » على الصاروخ الذي ضرب تل أبيب

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ان الصاروخين الذين استهدفت بهما مدينة تل أبيب في الرشقة الأخيرة هما من طراز j 80" " .

وأشارت الكتائب في بلاغ عسكري إلى أنها أطلقت هذا الاسم j 80" " على هذا النوع من الصواريخ نسبة لاحمد الجعبري احد ابرز قادتها الذي اغتالته الدولة العبرية قبل نحو عامين حيث اشتعلت مواجهة مع الاحتلال استمرت لمدة اسبوع.

وأضافت: "سيكون لنا مع هذا الطراز من الصواريخ مفاجات في هذه الجولة".