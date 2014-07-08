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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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كتائب القسام تطلق اسم j 80« » على الصاروخ الذي ضرب تل أبيب

  • 21:47 - 08 يوليو 2014
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أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ان الصاروخين الذين استهدفت بهما مدينة تل أبيب في الرشقة الأخيرة هما من طراز j 80" " .
وأشارت الكتائب في بلاغ عسكري إلى أنها أطلقت هذا الاسم j 80" " على هذا النوع من الصواريخ نسبة لاحمد الجعبري احد ابرز قادتها الذي اغتالته الدولة العبرية قبل نحو عامين حيث اشتعلت مواجهة مع الاحتلال استمرت لمدة اسبوع.
وأضافت: "سيكون لنا مع هذا الطراز من الصواريخ مفاجات في هذه الجولة".

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