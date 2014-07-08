القسام يظهر سلاحا جديدا لاستهداف الطيران « الإسرائيلي »

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس فاصلًا قصيرًا يظهر قدرتها على استهداف الطيران "الإسرائيلي" خلال أي مواجهة قادمة مع الاحتلال.

ويظهر الفاصل الذي كتب باللغتين العربية والعبرية طائرات "إسرائيلية" تحلق في سماء قطاع غزة وقادمة للإغارة على أهداف في القطاع، ثم يستهدفها القسام وذلك في إشارة إلى قدرته على اسقاطها.

وكان القسام بث عدة مقاطع، أولاها يظهر أحد عناصر القسام وهو يصنع صاروخاً كبير الحجم، فيما يبدو أنه طراز جديد وأكثر تطوراً من الصواريخ التي استخدمها سابقاً.

ويبدو أن رسالة مفادها أن مدنًا محتلة جديدة ستكون في مرمى صواريخ القسام في أي مواجهة قادمة قد يقدم

وأعلن القسام في نوفمبر 2012 استهداف عدة طائرات حربية "إسرائيلية" بصواريخ أرض جو أثناء إغارتها على القطاع، كما استولت على طائرات استطلاع في أوقات متفرقة.