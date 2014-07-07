سقوط أربعة صواريخ في مستوطنة قرب بيت لحم أُطلقت من غزة

سقطت مساء اليوم الاثنين أربعة صواريخ، أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة، بالتجمع الاستيطاني "عتصيون" المقام على أراضي المواطنين الفلسطينيين قرب بيت لحم الواقعة جنوب الضفة الغربية، فيما دوت صفارات الانذار في عدة مستوطنات في بيت لحم والخليل.

وأفاد مواطنون في قريتي بيت سكاريا والجبعة قرب بيت لحم أن المواطنين سمعوا صفارات الإنذار، فيما سقطت أربعة صواريح بالتجمع الاستيطاني "عتصيون" والمحاذي للقريتين دون وقوع إصابات في صفوف المستوطنين، بحسب مصادر عبرية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تصل فيها صواريخ المقاومة لمستوطنات بيت لحم منذ الحرب على غزة عام 2012 حيث وصلت انذاك بعض الصواريح الى اطراف قرى شمال الخليل.

وسمع مساء اليوم مواطنون في الخليل صفارات الانذار تدوي من عدد من مستوطنات المدينة، فيما ابلغ آخرون ممن يسكنون مناطق مرتفعة عن تمكنهم من مشاهدة سقوط الصواريخ على جنوب فلسطيني المحتلة.