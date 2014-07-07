جيش الحرب يبدأ بإعداد أهداف ليستهدفها في غزة

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن جيش الحرب بدأ بإعداد أهدافه وخطته المقبلة التي سيستهدف خلالها قطاع غزة.

وأوضح المراسل العسكري للقناة العاشرة، أن الجيش غاضب من توسيع دائرة قصف فصائل المقاومة في غزة تجاه المغتصبات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وكان اللواء احتياط عاموس يدلين رئيس الاستخبارات العسكرية السابق قال: "نحن ببداية عملية عسكرية واسعة وأمامنا هدفين هما استعادة قوة الردع وتوجيه ضربة قاسمة لقوة حماس العسكرية".

ومن الجدير ذكره أن المقاومة أطلقت أكثر من 100 صاروخ أدى لإصابة عدد من الإسرائيليين بجراح مختلفة، رداً على عملية الاغتيال التي شنتها طائرات الحرب الإسرائيلية أمس والتي أدت لاستشهاد 9 مقاومين فلسطينيين.