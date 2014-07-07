مستوطنون يقتحمون الأقصى واجراءات مشدد على دخول المصلين

فرضت شرطة الاحتلال صباح اليوم الاثنين، قيوداً مشددة على دخول المصلين من النساء، والرجال ممن تقل أعمارهم عن الـ 35 عاما إلى المسجد الأقصى المبارك.

ويتزامن فرض هذه القيود في الوقت الذي سمحت فيه باقتحامات المستوطنين اليهود والسياح الأجانب للمسجد من باب المغاربة بحراسات معززة.

وقال وكالة "وفا"، إن المستوطنين وأفواج السياح الأجانب استباحوا محيط صحن مسجد قبة الصخرة، وتجولوا في العديد من مرافق المسجد، وتتولى قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال حمايتهم وحراستهم.

في الوقت نفسه، تعتصم عشرات النساء المسلمات على بوابات المسجد، بعد منعهن من دخوله وسط هتافات التكبير والتهليل.