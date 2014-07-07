« عباس » يوفد شخصيات لوجهاء واعيان القدس لإحباط ولادة انتفاضة ثالثة

أوفد رئيس السلطة محمود عباس شخصيات مهمة إلى أهالي مدينة القدس للقاء معظم قادة ومشايخ عائلاتها على أمل إحتواء حالة الفوضى والغضب الجماهيرية في إطار “التحذير” من بوادر الإنتفاضة الثالثة التي تتشكل منطلقة من مدينة القدس بعد عملية القتل الإجرامية للطفل محمد أبو خضير.

وإستمرت تحركات مبعوثي عباس حتى فجر الأحد في لقاءات معمقة ومغلقة مع قيادات محلية في مدينة القدس لإحتواء الوضع المتفجر فيها.

وبرزت على مستوى القيادة الفلسطينية مخاوف من توسع فعاليات إنتفاضة اهالي القدس إلى بقية مدن الضفة الغربية.

وعلمت رأي اليوم مباشرة بأن المبعوثين هما القياديان في حركة فتح عثمان أبو غربية واللواء سلطان أبو العينين.

وعلم بان مهمة ابوالعينين وأبو غربية ستكون “تهدئة” أهالي القدس وإبلاغهم بأن الرئيس عباس في طريقة للتقدم إلى محكمة الجنايات الدولية على أمل إمتصاص غضبة الشارع الفلسطيني.

وقام المبعوثان فعلا بمطالبة الأهالي بعدم المجازفة في إنتفاضة ثالثة والضغط على أولادهم لتجنب ما تسميه اوساط عباس بالفوضى التخريبية التي تلحق ضررا بالمصالح الوطنية الفلسطينية .

ويبدو أن أبو العينين وأبوغربية يعقدان إجتماعات مكثفة مع وجهاء وقيادات في مدينة القدس بتكليف من الرئيس عباس بعدما أمرهما بالبقاء في القدس وفي مقر الإقامة الرسمي بالقرب من شعفاط الذي يعتبر بؤرة ملتهبة في جانب الإحتجاجات الشعبية .