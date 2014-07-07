الاحتلال يستأنف فتح معبر « ابو سالم » بشكل جزئي بعد إغلاقه

قررت سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الاثنين فتح معبر كرم أبو سالم كالمعتاد جزئيا لإدخال مساعدات غذائية ووقود.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع رائد فتوح إن معبر كرم أبو سالم سيفتح جزئيًا، ومن المقرر دخول 150 شاحنة فقط، محملين ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات.

وأشار إلى أنه سيتم ضخ كميات من السولار الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء وكميات من البنزين وسولار المواصلات وغاز الطهي.

وكانت قوات الإحتلال أغلقت المعبر يوم أمس الأحد، بذريعة استمرار سقوط صواريخ المقاومة على البلدات المحاذية للقطاع.