إصابة 7 فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في طولكرم والخليل

أصيب 7 فلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي، في وقت متأخر من مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينتي الخليل (جنوبي الضفة الغربية) وطولكرم (شمالها)، بحسب شهود عيان.

وقال مراسلنا وسهود عيان إن جيش الاحتلال اعتقل مواطنًا بعد إصابته بجراح، إثر إطلاق الرصاص الحي عليه خلال مواجهات اندلعت بحي باب الزاوية في مدينة الخليل؛ احتجاجا على استشهاد فتى فلسطيني في القدس الغربية الأربعاء الماضي.

ولفت الشهود إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت في الخليل وفي عدة بلدات مجاورة لها، أعنفها على مدخل مخيم العروب وعلى الشارع العام القريب من بلدة بيت آمر شمالي الخليل، أصيب خلالهما العشرات بحالات اختناق، تم معالجتهم ميدانيًا.

وفي طولكرم شمالي الضفة الغربية، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز والرصاص الحي والمطاطي على عشرات الشباب الذين رشقوا نقطة عسكرية قرب المدينة، بحسب شهود عيان.

وأوضح الشهود أن 6 مواطنين أصيبوا بجراح منهم اثنان بالرصاص الحيوالباقي بالرصاص المطاطي، تم نقلهم للعلاج في مستشفى ثابت الحكومي لتلقي العلاج.