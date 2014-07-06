وزير الاقتصاد إسرائيلى ينتقد سياسة بلاده تجاه صواريخ « حماس »

انتقد وزير الاقتصاد والتجارة الإسرائيلى نفتالى بينيت بشدة سياسة ضبط النفس التى تنتهجها الحكومة الإسرائيلية فى مواجهة إستمرار الهجمات الصاروخية من قطاع غزة.



وقال بينيت -فى تصريح له نقلته صحيفة -تايمز أوف إسرائيل- - بعد عدة ساعات من إطلاق ثلاثة صواريخ على مدينة بئر السبع للمرة الأولى منذ نوفمبر 2012، فإن إستراتيجية ضبط النفس مقابل ضبط النفس تضر بقوة الردع الإسرائيلية وتمكن حماس من كسب القوة.



وأضاف الوزير الإسرائيلى، ضبط النفس فى مواجهة الهجمات على نساء وأطفال هو ليس بقوة. ضبط النفس فى مواجهة إعدام ثلاثة أطفال هو ضعف فى إشارة منه إلى اختطاف وقتل الفتية الإسرائيليين الثلاثة فى الضفة الغربية فى 12 يونيو.



وتابع بينيت قائلا إن سكان الجنوب ليسوا بمواطنين درجة ثانية، وعلينا الرد على إطلاق الصواريخ على بئر السبع كما كنا سنرد على هجوم على تل أبيب، وأن لا ننتظر هجوما على تل أبيب”